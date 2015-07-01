Uso do Centro Olímpico do Espírito Santo está comprometido há um ano das Olimpíadas

Faltando pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos, algumas das modalidades esportivas com maior potencial para conquistar medalhas, pelo Espírito Santo, sofrem com um problema sério no Centro Olímpico do Estado (Coes). O local é mantido com recursos federais, repassados por meio de convênio ao governo Estadual. No entanto, o gerenciamento do projeto é feito por uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), que não faz o pagamento dos funcionários há quatro meses. Hoje, 290 atletas estão vinculados ao Coes. De acordo com o Estado, o primeiro atraso de pagamento aconteceu devido à demora na aprovação do orçamento deste ano. Já os demais tem outra motivação, uma auditoria que teria identificado ilegalidades nas contratações, como disse em entrevista ao CBN Vitória o secretário de Estado de Esportes, Valdir Klug.