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Vacinação

Uso de luva para aplicar vacina não é obrigatório, explica enfermeira

A entrevistada é a conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do ES e professora da Ufes Paula Freitas

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 11:45

Publicado em 

22 jan 2021 às 11:45
Vacinação no município de Viana Crédito: Divulgação
Desde o início da vacinação contra a covid-19 no Brasil, no último domingo (17), a ausência de luvas nas mãos dos vacinadores chamou a atenção. O uso delas, porém, não é obrigatório. O procedimento está embasado tanto em uma nota técnica do Ministério da Saúde, quanto em uma cartilha do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Em entrevista à CBN Vitória, a enfermeira Paula Freitas, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), explica que o uso das luvas só é necessário quando os vacinadores estão com lesões cutâneas ou nas raras situações que envolvam contato com fluidos corporais do paciente. "A luva é uma proteção do profissional que está vacinando, e não para o vacinado". Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Paula Freitas - 22-01-21.mp3

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