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FORMOL NO CABELO

Uso de formol no cabelo pode trazer graves riscos; entenda

Dermatologistas alertam para uso da substância em procedimentos, como a conhecida escova progressiva

Publicado em 04 de Janeiro de 2020 às 10:38

Publicado em 

04 jan 2020 às 10:38
No último mês de dezembro uma mulher de 31 anos passou mal após fazer um tratamento para alisar os cabelos em um salão de beleza em Ilha Solteira, em São Paulo. O procedimento, conhecido como escova progressiva, foi realizado no dia 6. Ao sair do salão, Lidiane Ferreira dos Santos começou a se sentir mal, com queimação no corpo, irritação na pele e falta de ar. Levada para o hospital, a vítima ficou internada por dez dias, vindo a falecer. Diante desse cenário, dermatologistas alertam para uso da substância em procedimentos no cabelo. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Dr. Leonardo Spagnol Abraham, Coordenador do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia.
Entrevista Patricia Vallim - Leonardo Spagnol Abraham - 04-01-20.mp3
Uma cartilha, inclusive, foi produzida alertando sobre o problema:
RISCOS DO FORMOL

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