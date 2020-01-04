Uso de formol no cabelo pode trazer graves riscos; entenda

No último mês de dezembro uma mulher de 31 anos passou mal após fazer um tratamento para alisar os cabelos em um salão de beleza em Ilha Solteira, em São Paulo. O procedimento, conhecido como escova progressiva, foi realizado no dia 6. Ao sair do salão, Lidiane Ferreira dos Santos começou a se sentir mal, com queimação no corpo, irritação na pele e falta de ar. Levada para o hospital, a vítima ficou internada por dez dias, vindo a falecer. Diante desse cenário, dermatologistas alertam para uso da substância em procedimentos no cabelo. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o Dr. Leonardo Spagnol Abraham, Coordenador do Departamento de Cabelos e Unhas da Sociedade Brasileira de Dermatologia.