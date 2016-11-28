Uso de energia renovável no Espírito Santo deve se concentrar na energia solar, diz especialista

A Alemanha é atualmente um dos países que mais utiliza energia renovável, representando cerca de 40% da sua matriz energética. O que chama atenção é que o país não tem as melhores condições geográficas e climáticas, se comparada ao Brasil. Mesmo assim, por aqui a energia eólica representa apenas 3,5% da matriz e a energia solar 0,01%, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Philipp Hahn, aponta desafios para a produção de energia limpa no país. Ele analisa que é preciso disseminar o tema, mas também é necessário que haja "segurança jurídica para os investidores e de um marco regulatório de segurança e a longo prazo". Phillipp destaca que o Espírito Santo tem muito potencial para a produção de energia solar. "No Brasil é ainda um investimento muito caro, mesmo pequenos sistemas de energia solar equivalem o valor de um carro popular", destaca. Ouça a entrevista na íntegra: