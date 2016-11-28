Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Uso de energia renovável no Espírito Santo deve se concentrar na energia solar, diz especialista
ENERGIA

Uso de energia renovável no Espírito Santo deve se concentrar na energia solar, diz especialista

O boom das energias renováveis se baseou no rateamento dos custos

Publicado em 28 de Novembro de 2016 às 14:56

Publicado em 

28 nov 2016 às 14:56
A Alemanha é atualmente um dos países que mais utiliza energia renovável, representando cerca de 40% da sua matriz energética. O que chama atenção é que o país não tem as melhores condições geográficas e climáticas, se comparada ao Brasil. Mesmo assim, por aqui a energia eólica representa apenas 3,5% da matriz e a energia solar 0,01%, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, Philipp Hahn, aponta desafios para a produção de energia limpa no país. Ele analisa que é preciso disseminar o tema, mas também é necessário que haja "segurança jurídica para os investidores e de um marco regulatório de segurança e a longo prazo". Phillipp destaca que o Espírito Santo tem muito potencial para a produção de energia solar. "No Brasil é ainda um investimento muito caro, mesmo pequenos sistemas de energia solar equivalem o valor de um carro popular", destaca. Ouça a entrevista na íntegra:
Entrevista - Fabio Botacin - Philipp Hahn - 28-11-16.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados