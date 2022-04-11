Uso de cinto de segurança no banco traseiro do carro é obrigatório

É dever do condutor do veículo cobrar o uso do cinto de segurança de todos os ocupantes do veículo! No final do último mês de março chamou a atenção as notícias envolvendo o acidente com ex-Big Brother Brasil, Rodrigo Mussi, de 36 anos, que estava em um carro de aplicativo quando o motorista bateu na traseira de um caminhão, em São Paulo (SP). O condutor, que estava com o cinto de segurança, saiu ileso do acidente, já Rodrigo, que estava no banco de trás, sem cinto, teve múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. O acidente, envolvendo o influenciador, reforça a importância também do uso do cinto de segurança no banco de trás do carro. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora Técnica do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Édina de Almeida Poleto, fala sobre o tema!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Édina de Almeida - 11-04-22.mp3
Segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo IBGE em 2019, e divulgada em 2021, apenas 54,6% dos brasileiros afirmam sempre utilizar o cinto quando estão sentados na parte de trás do carro. O uso do cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes de um carro, conforme o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O descumprimento da regra é considerado uma infração grave ou gravíssima, e a multa é de R$ 195,23. Ouça a conversa completa!
De acordo com o Detran, no Espírito Santo, em 2020 foram 23.681 infrações para condutores que deixaram de usar o cinto de segurança. Para o passageiro que deixa de usar o cinto de segurança, no Espírito Santo foram 3.165 infrações em 2020.