Uso de cinto de segurança no banco traseiro do carro é obrigatório

É dever do condutor do veículo cobrar o uso do cinto de segurança de todos os ocupantes do veículo! No final do último mês de março chamou a atenção as notícias envolvendo o acidente com ex-Big Brother Brasil, Rodrigo Mussi, de 36 anos, que estava em um carro de aplicativo quando o motorista bateu na traseira de um caminhão, em São Paulo (SP). O condutor, que estava com o cinto de segurança, saiu ileso do acidente, já Rodrigo, que estava no banco de trás, sem cinto, teve múltiplas fraturas pelo corpo e traumatismo craniano. O acidente, envolvendo o influenciador, reforça a importância também do uso do cinto de segurança no banco de trás do carro. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora Técnica do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), Édina de Almeida Poleto, fala sobre o tema!