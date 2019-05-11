Uso de capacete é fundamental para evitar acidente grave com patinete

Vistos como alternativas para a mobilidade urbana nas cidades, o patinete elétrico e a bicicleta compartilhada podem se tornar um problema de saúde para quem não estiver atento às medidas de segurança. O médico ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Coluna, Lourimar Tolêdo, explica que pilotar esses meios de transporte pode parecer fácil, mas o ato requer muita prática e equilíbrio. E tem mais: em caso de acidente, prestar socorro de forma errada ao acidentado pode aumentar a gravidade da lesão.