Uso de capacete é fundamental para evitar acidente grave com patinete

Vistos como alternativas para a mobilidade urbana nas cidades, o patinete elétrico e a bicicleta compartilhada podem se tornar um problema de saúde para quem não estiver atento às medidas de segurança. O médico ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Coluna, Lourimar Tolêdo, explica que pilotar esses meios de transporte pode parecer fácil, mas o ato requer muita prática e equilíbrio. E tem mais: em caso de acidente, prestar socorro de forma errada ao acidentado pode aumentar a gravidade da lesão.
Os patinetes elétricos são os que acendem o maior alerta, porque segundo o ortopedista, uma queda ao utilizá-los pode tanto resultar em uma escoriação leve quanto em uma hemorragia ou traumatismo craniano. São muitas as orientação para quem faz uso de patinetes, bicicletas e patins, mas a principal delas é usar equipamentos de segurança, como o capacete.
Entrevista - Lourimar Toledo - 11-05-19