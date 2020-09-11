Uso de aplicativo com todos os preços do ES pode auxiliar consumidor

Aplicativo Menor Preço Brasil permite pesquisar os preços dos alimentos sem sair de casa Crédito: Natalia Bourguignon

Em tempos de orçamento mais apertado, em virtude da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, e de aumento no preços dos alimentos, a pesquisa de preços é fundamental para auxiliar os consumidores a economizarem na ida ao supermercado .

No Espírito Santo, um aplicativo promete ajudar no momento de pesquisar, isso sem sair de casa e com base em dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti, deu detalhes do funcionamento do app "Menor Preço Brasil". Ouça!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacim - Rogério Pegorete - 11-09-20