Uso de aplicativo com todos os preços do ES pode auxiliar consumidor

Em tempos de orçamento mais apertado, em virtude da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, e de aumento no preços dos alimentos, a pesquisa de preços é fundamental para auxiliar os consumidores a economizarem na ida ao supermercado .
No Espírito Santo, um aplicativo promete ajudar no momento de pesquisar, isso sem sair de casa e com base em dados da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário estadual da Fazenda, Rogelio Pegoretti, deu detalhes do funcionamento do app "Menor Preço Brasil". Ouça!
Entrevista - Fabio Botacim - Rogério Pegorete - 11-09-20
De acordo com o secretário, todas as notas fiscais ao consumidor que são emitidas pelas empresas ficam registradas na base da Sefaz. Com a disponibilidade dessa base de dados, o aplicativo processa essas notas para auxiliar o cidadão na pesquisa de preços. O aplicativo é gratuito e está disponível nas lojas de aplicativos dos sistemas Android e iOS.