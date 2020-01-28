Usinas tem ajudado no controle da vazão do Rio Doce, avalia gabinete

Os efeitos da chuva ainda preocupam o município de Colatina, na região Noroeste do Estado. A Prefeitura, Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros emitiram um alerta máximo ainda na segunda-feira (27) sobre os riscos de inundação na cidade. A orientação foi dada após a confirmação de abertura de uma comporta na Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu. De acordo com o informações do Gabinete de Crise o nível do Rio Doce chegou a 7,9 metros. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o capitão Douglas Briel, da 3° Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar e do gabinete, informa que a articulação entre as hidrelétricas do Rio Doce têm ajudado a manter a vazão em níveis controlados em Colatina.