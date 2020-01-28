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CHEIA DO RIO

Usinas tem ajudado no controle da vazão do Rio Doce, avalia gabinete

É o caso de Mascarenhas, em Baixo Guandu, que recebe fluxo de água monitorado desde Governador Valadares

Publicado em 28 de Janeiro de 2020 às 20:48

Publicado em 

28 jan 2020 às 20:48
Crédito: Edson Chagas
Os efeitos da chuva ainda preocupam o município de Colatina, na região Noroeste do Estado. A Prefeitura, Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros emitiram um alerta máximo ainda na segunda-feira (27) sobre os riscos de inundação na cidade. A orientação foi dada após a confirmação de abertura de uma comporta na Usina Hidrelétrica de Mascarenhas, em Baixo Guandu. De acordo com o informações do Gabinete de Crise o nível do Rio Doce chegou a 7,9 metros. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o capitão Douglas Briel, da 3° Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar e do gabinete, informa que a articulação entre as hidrelétricas do Rio Doce têm ajudado a manter a vazão em níveis controlados em Colatina.
"As áreas de risco de Colatina já estão mapeadas e são acompanhadas. Se a medição aponta que o rio subiu 10 cm sabemos que isso afeta um bairro. Se subir 20 cm, já sabemos que outro bairro precisa de atenção", explica. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Douglas Briel - 28-01-20

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