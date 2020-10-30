"Urna é a mais segura do mundo para eleições", diz ex-juiz do TRE-ES

Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas

Os diretórios estaduais dos 31 partidos políticos que disputam as eleições no Espírito Santo já receberam mais de R$ 22 milhões do fundo eleitoral. O repasse é previsto por emenda constitucional e tem montante definido pela lei orçamentária brasileira. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os recursos do fundo são liberados às legendas somente “após a definição dos critérios para a sua distribuição, que devem ser aprovados pela maioria absoluta dos membros dos diretórios nacionais de cada agremiação”.

Quais critérios são esses? Quem esclarece é o professor universitário, Doutor em Ciências Jurídicas e ex-juiz do TRE-ES, Danilo de Araújo Carneiro. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Danilo Carneiro - 30-10-20