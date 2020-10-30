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fundo eleitoral: saiba mais

"Urna é a mais segura do mundo para eleições", diz ex-juiz do TRE-ES

Ouça a entrevista do Doutor em Ciências Jurídicas, professor e ex-juiz do TRE-ES, Danilo de Araújo Carneiro, à CBN Vitória

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 16:05

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

30 out 2020 às 16:05
Urna eletrônica Crédito: Edson Chagas
Os diretórios estaduais dos 31 partidos políticos que disputam as eleições no Espírito Santo já receberam mais de R$ 22 milhões do fundo eleitoral. O repasse é previsto por emenda constitucional e tem montante definido pela lei orçamentária brasileira. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os recursos do fundo são liberados às legendas somente “após a definição dos critérios para a sua distribuição, que devem ser aprovados pela maioria absoluta dos membros dos diretórios nacionais de cada agremiação”.
Quais critérios são esses? Quem esclarece é o professor universitário, Doutor em Ciências Jurídicas e ex-juiz do TRE-ES, Danilo de Araújo Carneiro. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Danilo Carneiro - 30-10-20
Indagado sobre a segurança das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições brasileiras, o ex-juiz defendeu que o mecanismo é o que há de mais seguro no mundo para a realização de pleitos. Ele explicou que a urna dá a garantia de voto secreto, e descartou qualquer possibilidade de fraude. 

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