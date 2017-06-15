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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Urbanização contribui para o aumento da erosão no litoral

Situação já é percebida de norte a sul da costa capixaba

Publicado em 15 de Junho de 2017 às 11:17

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 jun 2017 às 11:17
O aumento do tamanho das ondas em Vitória, capital capixaba, já está dois centímetros maior. A informação é da professora do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Jacqueline Albino. Segundo a professora, nesse cenário o processo de erosão também tornam-se mais comuns na costa litorânea no Espírito Santo, como em Marataízes, Meaípe, Ponta da Fruta e Conceição da Barra. Acompanhe detalhes desse assunto numa entrevista com a Doutora em Geociências e professora de Oceanografia na Ufes, Jacqueline Albino.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jaqueline Albino - 25.03s - 15-06-17

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