Carnaval de Vitória

Unidos da Piedade celebra orixá protetor das crianças

Em entrevista à CBN Vitória, o carnavalesco da escola, Vitor Vasale, detalha como será a festa

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 11:06

Fernanda Queiroz

Unidos da Piedade no carnaval de 2024 Crédito: Fernando Madeira
A Unidos da Piedade levará para a avenida do Sambão do Povo uma homenagem ao Ibeji, orixá protetor das crianças. Terceira escola a entrar na passarela do samba, a escola celebrará a infância e a vida, ao mesmo tempo que lançará luz sobre temas importantes para a comunidade, como a relação com as religiões afro-brasileiras e o combate à intolerância religiosa. Uma das novidades deste ano é o destaque aos irmãos gêmeos idênticos em alas e alegorias. Em entrevista à CBN Vitória, o carnavalesco da escola, Vitor Vasale, detalha como será a festa. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Vitor Vasale -14-02-25.mp3

