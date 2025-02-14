Unidos da Piedade celebra orixá protetor das crianças

A Unidos da Piedade levará para a avenida do Sambão do Povo uma homenagem ao Ibeji, orixá protetor das crianças. Terceira escola a entrar na passarela do samba, a escola celebrará a infância e a vida, ao mesmo tempo que lançará luz sobre temas importantes para a comunidade, como a relação com as religiões afro-brasileiras e o combate à intolerância religiosa. Uma das novidades deste ano é o destaque aos irmãos gêmeos idênticos em alas e alegorias. Em entrevista à CBN Vitória, o carnavalesco da escola, Vitor Vasale, detalha como será a festa. Ouça a conversa completa!
