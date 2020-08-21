Unidades de saúde ampliam critérios de testagem em massa no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ampliou esta semana a testagem para o coronavírus. Por meio da nota técnica referente à definição de casos operacionais e critérios de coleta da doença no Espírito Santo, foram acrescidos ao grupo de coleta de exames para casos suspeitos, com ou sem febre, trabalhadores e estudantes das redes pública e privada de ensino; trabalhadores das Unidades Socioeducativa (Iases); adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (Iases), e trabalhadores e usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Pestalozzi. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta (21), Larissa Dell’Antônio, chefe da Vigilância Epidemiológica da Sesa, explica quem deve ser testado:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Dell Antônio - 21-08-20
Deverão ser coletadas amostras para investigação nos seguintes casos:
• Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG);
• Casos suspeitos, com OU sem febre, nestas categorias:
Hospitalizados;
Trabalhadores da Saúde – para além dos profissionais de saúde, estão incluídos
aqui os trabalhadores que atuam em ambientes que prestam serviços de saúde;
Idosos em instituições de longa permanência;
Profissionais das forças de segurança;
Trabalhadores das unidades socioeducativa (IASES);
Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (IASES);
Portadores das comorbidades, independentemente da
idade;
Pessoas a partir de 40 anos, independente da presença de comorbidades;
Grávidas em qualquer idade gestacional, puérperas até duas semanas após o parto
(incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal) e lactantes;
População indígena aldeada;
Trabalhadores e estudantes da rede pública e privada de ensino;
Trabalhadores e usuários da APAE e Pestalozzi.