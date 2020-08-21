Unidades de saúde ampliam critérios de testagem em massa no ES

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ampliou esta semana a testagem para o coronavírus. Por meio da nota técnica referente à definição de casos operacionais e critérios de coleta da doença no Espírito Santo, foram acrescidos ao grupo de coleta de exames para casos suspeitos, com ou sem febre, trabalhadores e estudantes das redes pública e privada de ensino; trabalhadores das Unidades Socioeducativa (Iases); adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (Iases), e trabalhadores e usuários da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Pestalozzi. Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta (21), Larissa Dell’Antônio, chefe da Vigilância Epidemiológica da Sesa, explica quem deve ser testado: