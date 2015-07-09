Unidade atende a pelo menos 700 alunos com altas habilidades e superdotação no Espírito Santo

Problemas de relacionamento, momentos de dispersão em sala de aula ou mesmo desinteresse são características que estão presentes em alunos considerados com superdotação ou com altas habilidades. Porém, a identificação desta característica precisa do olhar atento do professor. Na rede estadual do Espírito Santo, há 20 anos, existe ajuda para lapidar esses talentos. É o Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação do Espírito Santo (NAAH/S-ES).

Ao contrário do que se pensa, não é simples chegar ao diagnóstico de uma pessoa superdotada. Elas têm raciocínio e aprendizagem em uma velocidade acelerada, são extremante curiosos e pesquisadores natos, por isso, muitas vezes podem desenvolver problemas de interação social.

Somente os testes aplicados por psicólogos e validados pelo Conselho Nacional de Psicologia, podem, de fato, identificar se uma criança tem ou não alta habilidade. Estas têm quociente de inteligência (QI) acima de 130 – a média fica entre 100 a 110. As crianças com altas habilidades precisam e devem ser estimuladas e desafiadas, constantemente, para que o potencial seja desenvolvido.

Em junho de 1995, houve a criação do NAAH/S-ES. A princípio se resumia a uma sala de recursos, na Escola Rômulo Castelo, na Serra. Chamado “Projeto de Atendimento ao Aluno Talentoso (PAAT)”, atendia a uma média de 30 alunos. No ano seguinte, o projeto mudou para a Escola Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto, em Vitória, onde permanece até hoje.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o secretário de Educação, Haroldo Rocha, também foram criadas salas de recursos em outros doze municípios do Estado, passando a atender cerca de 700 alunos nas salas de recursos. Ouça a entrevista: