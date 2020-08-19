Unicef: rede de apoio para criança vítima de violência deve ser ágil

A cada 20 minutos, 1 menina é vítima de estupro no Brasil Crédito: Pixabay

A gravidez da menina de 10 anos após ser estuprada pelo tio no município de São Mateus, no Norte do Estado, e que foi submetida a um aborto legal, reacendeu o debate sobre a necessidade da consolidação de uma rede de proteção social no país para prevenir e denunciar crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (19), Luciana Phebo, coordenadora do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) na região Sudeste, explicou como o caso aponta para a necessidade de vítimas de violência serem amparadas de forma qualificada e ágil pelos governos:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Luciana Phebo - 19-08-20

"Esse não foi o primeiro e nem será o último caso! O que a gente tem é que a maioria dos casos de violência sexual no Brasil ocorre contra meninas e adolescentes. 46% das vítimas de violência, que chegam por meio do Disque 100, por exemplo, têm entre 12 e 17 anos. Nesse cenário, a rede de apoio para as vítimas é fundamental. A violência tem múltiplas consequências e, hoje, a rede de apoio está enfraquecida no país", alerta. Luciana também alerta que, na maior parte dos casos, a violência é cometida por familiares ou conhecidos daquela família.

"É possível prevenirmos a violência"