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ESTUPRO EM SÃO MATEUS

Unicef: rede de apoio para criança vítima de violência deve ser ágil

Em entrevista ao CBN Cotidiano, Luciana Phebo, coordenadora do Unicef na região Sudeste, alertou para a importância de instrumentos como o Disque 100 e o papel de conselhos tutelares

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 17:32

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 ago 2020 às 17:32
A cada 20 minutos, 1 menina é vítima de estupro no Brasil Crédito: Pixabay
A gravidez da menina de 10 anos após ser estuprada pelo tio no município de São Mateus, no Norte do Estado, e que foi submetida a um aborto legal, reacendeu o debate sobre a necessidade da consolidação de uma rede de proteção social no país para prevenir e denunciar crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (19), Luciana Phebo, coordenadora do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância) na região Sudeste, explicou como o caso aponta para a necessidade de vítimas de violência serem amparadas de forma qualificada e ágil pelos governos:
Entrevista - Fabio Botacin - Luciana Phebo - 19-08-20
"Esse não foi o primeiro e nem será o último caso! O que a gente tem é que a maioria dos casos de violência sexual no Brasil ocorre contra meninas e adolescentes. 46% das vítimas de violência, que chegam por meio do Disque 100, por exemplo, têm entre 12 e 17 anos. Nesse cenário, a rede de apoio para as vítimas é fundamental. A violência tem múltiplas consequências e, hoje, a rede de apoio está enfraquecida no país", alerta. Luciana também alerta que, na maior parte dos casos, a violência é cometida por familiares ou conhecidos daquela família.
"É possível prevenirmos a violência"
A coordenadora do Unicef explica como fortalecer essa rede de apoio: desnaturalizar a violência é passo fundamental. Ela defende, por exemplo, que uma rede formada por professores, assistentes sociais e profissionais de saúde no acolhimento da vítima deve ser tratado como uma das prioridades pelos governos. "Além de ajudarem, esses profissionais também precisam ser cuidados", explica. Instrumentos de denúncia como o Disque 100 e conselhos tutelares também são apontados por Luciana. "Denúncias são anônimas e devem ser feitas. É possível prevenirmos a violência", finaliza.
 

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