Uma vítima de acidente é internada no SUS a cada dois minutos, alerta estudo

Atropelamento, acidente Crédito: Getty Images

O Brasil registrou uma vítima de trânsito nas emergências do Sistema Único de Saúde (SUS) a cada dois minutos em 2024. É o que alerta uma pesquisa divulgada na última semana pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet) e Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abremed). Foram 227.656 internações hospitalares no período. Os dados mostram que as principais vítimas do trânsito são os motociclistas (60%), seguidos de pedestres (16%) e por ocupantes de automóveis (7%) e ciclistas (7%).

A pesquisa revela ainda que as despesas do SUS com essas internações foram de R$ 3,8 bilhões, quantia que "seria suficiente para construir de 32 a 64 hospitais de médio porte, implantar até 35 mil quilômetros de ciclovias urbanas, duplicar cerca de 505 quilômetros de rodovias federais, adquirir mais de 15 mil ambulâncias básicas ou habilitar quase 13 mil novos leitos de UTI".

A pesquisa aponta também que: "o impacto sobre o Sistema Único de Saúde é alarmante: nos últimos dez anos, o SUS contabilizou 1,8 milhão de internações por sinistros de trânsito, segundo as bases oficiais do Ministério da Saúde, totalizando R$ 3,8 bilhões em despesas hospitalares diretas. Segundo os médicos, essas ocorrências pressionam cada vez mais os leitos de UTI e prolongam as internações, agregando outros custos com múltiplos procedimentos e reabilitação, com impacto também sobre a previdência e a assistência social", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o médico Leonardo Goltara, da Associação Brasileira de Medicina de Emergência (Abramede), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!