Uma tonelada de droga é apreendida por dia no ES e estados vizinhos

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wylis Lyra, afirmou em entrevista à CBN Vitória, que todos os dias, em média, uma tonelada de droga é apreendida no Espírito Santo e nos estados vizinhos do Sudeste. Nesta terça-feira (21) não foi diferente. Um erro de português na nota fiscal de uma carga de frango que seguiria para Vila Velha fez com que a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal desconfiassem o que realmente estava sendo transportado em um contêiner frigorífico na Rodovia Régis Bittencourt, na cidade de Cajati, em São Paulo.
Ao abordar o motorista do caminhão e solicitar a nota, os policiais averiguaram que a carga seria de "dorço" de frango, quando na verdade a parte da ave se escreve com "s", e não com "ç". Como a documentação estava irregular, os agentes resolveram averiguar o contêiner e descobriram cerca de 4 toneladas de maconha camufladas entre os congelados. O motorista do caminhão foi preso e o veículo, com placas de Itajaí, em Santa Catarina, foi apreendido.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Willis Lira - 22-08-18