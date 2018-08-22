Uma tonelada de droga é apreendida por dia no ES e estados vizinhos

O Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, Wylis Lyra, afirmou em entrevista à CBN Vitória, que todos os dias, em média, uma tonelada de droga é apreendida no Espírito Santo e nos estados vizinhos do Sudeste. Nesta terça-feira (21) não foi diferente. Um erro de português na nota fiscal de uma carga de frango que seguiria para Vila Velha fez com que a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal desconfiassem o que realmente estava sendo transportado em um contêiner frigorífico na Rodovia Régis Bittencourt, na cidade de Cajati, em São Paulo.