Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Capixabas Pelo Mundo

Uma história de recomeços entre o Brasil, Itália e Portugal

Conheça a história da capixaba Cassandra

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 17:18

Publicado em 

26 set 2024 às 17:18
Portugal
Portugal Crédito: Pixabay
Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", a capixaba Cassandra compartilha sua trajetória de vida marcada por mudanças, perdas e recomeços. Atualmente morando em Caldas da Rainha, Portugal, ela relembra sua passagem pela Itália e Brasil. A decisão de migrar veio com o medo da violência e o desejo de proporcionar uma educação mais tranquila para sua filha adolescente. Em sua jornada, Cassandra já enfrentou desafios dolorosos, como a perda de um filho, mas não deixou de reconstruir sua vida. Agora, ela compartilha a experiência de resiliência e esperança de um futuro de volta ao Brasil, com o coração dividido entre diferentes países e histórias.
Capixabas Pelo Mundo - 26-09-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados