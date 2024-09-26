Uma história de recomeços entre o Brasil, Itália e Portugal

Nesta edição de "Capixabas Pelo Mundo", a capixaba Cassandra compartilha sua trajetória de vida marcada por mudanças, perdas e recomeços. Atualmente morando em Caldas da Rainha, Portugal, ela relembra sua passagem pela Itália e Brasil. A decisão de migrar veio com o medo da violência e o desejo de proporcionar uma educação mais tranquila para sua filha adolescente. Em sua jornada, Cassandra já enfrentou desafios dolorosos, como a perda de um filho, mas não deixou de reconstruir sua vida. Agora, ela compartilha a experiência de resiliência e esperança de um futuro de volta ao Brasil, com o coração dividido entre diferentes países e histórias.