Estudos apontam que no Brasil, uma em cada cinco mulheres tem risco de sofrer um infarto. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde, com base até o ano de 2020. Em entrevista à CBN Vitória, o médico cardiologista Diogo Barreto, coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha, traz as explicações sobre o tema. E destaca que o risco de um infarto, por exemplo, aumenta após a menopausa.