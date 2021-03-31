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SAÚDE

Uma em cada cinco mulheres tem risco de sofrer um infarto

Ouça entrevista com o médico cardiologista Diogo Barreto, coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha

Publicado em 31 de Março de 2021 às 11:33

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 mar 2021 às 11:33
Estudos apontam que no Brasil, uma em cada cinco mulheres tem risco de sofrer um infarto. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte entre as mulheres, de acordo com o Ministério da Saúde, com base até o ano de 2020.  Em entrevista à CBN Vitória, o médico cardiologista Diogo Barreto, coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha, traz as explicações sobre o tema. E destaca que o risco de um infarto, por exemplo, aumenta após a menopausa.
"A gente sabe que antes da menopausa o estrogênio 'protege' a mulher. Ela na idade fértil tem esse fator protetor. Já a mulher pós-menopausa, principalmente cinco a 10 anos após, ela iguala ou aumenta o risco de ter infarto em relação ao homem. O médico aponta que estudos mostram que a mudança do padrão de vida das mulheres tem influenciado nessas ocorrências.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Diogo Barreto - 31-03-21

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