Uma em cada cinco infrações de trânsito no ES é considerada gravíssima

Ultrapassagem, estrada, trânsito Crédito: Pixabay

Dados do Observatório de Trânsito do Detran-ES indicam que, entre janeiro e a segunda quinzena do mês de outubro, foram registradas no Estado mais de 872 mil infrações. Destas, quase 175 mil foram classificadas como gravíssimas, o que representa 20% do total de infrações.

Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de fiscalização de trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato explica o que leva a um registro tão alto de infrações gravíssimas e como melhorar esse cenário. Segundo Lobato, neste período ocorrem mais de 41 mil avanços de sinal vermelho flagrados por sistema eletrônico.

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Dados de 2023 do observatório:

- Infrações: 872.077 infrações registradas, sendo 174.828 consideradas gravíssimas e 206.642 consideradas graves

- Ao todo, são 1.679.291 condutores habilitados no ES, 722.965 com carteira AB, 636.023 com carteira B e 130.669 com carteira AD

- O ES possui uma frota total de 3.077.614 veículos, sendo 2.334.190 ativos. São 1.513.103 automóveis, 620.970 motocicletas e 275.766 caminhonetes