Uma em cada cinco infrações de trânsito no ES é considerada gravíssima

Dados do Observatório de Trânsito do Detran-ES indicam que, entre janeiro e a segunda quinzena do mês de outubro, foram registradas no Estado mais de 872 mil infrações. Destas, quase 175 mil foram classificadas como gravíssimas, o que representa 20% do total de infrações.
Em entrevista à CBN Vitória, o gerente de fiscalização de trânsito do Detran-ES, Jederson Lobato explica o que leva a um registro tão alto de infrações gravíssimas e como melhorar esse cenário. Segundo Lobato, neste período ocorrem mais de 41 mil avanços de sinal vermelho flagrados por sistema eletrônico.
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Jederson Lobato - 17-10-23.mp3
Dados de 2023 do observatório:
- Infrações: 872.077 infrações registradas, sendo 174.828 consideradas gravíssimas e 206.642 consideradas graves
- Ao todo, são 1.679.291 condutores habilitados no ES, 722.965 com carteira AB, 636.023 com carteira B e 130.669 com carteira AD
- O ES possui uma frota total de 3.077.614 veículos, sendo 2.334.190 ativos. São 1.513.103 automóveis, 620.970 motocicletas e 275.766 caminhonetes
- Acidentes: Neste ano, foram registrados 2.766 acidentes pelo ES. Sendo 1.259 com vítimas e 1.565 sem vítimas. 2.383 destes acidentes foram com colisão, 207 com tombamento e 114 com atropelamento.