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ENTREVISTAS

Uma análise da decisão do Senado que devolveu mandato a Aécio Neves

Aécio conseguiu três votos a mais que o necessário e teve apoio em peso do PMDB e do PSDB

Publicado em 18 de Outubro de 2017 às 18:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 out 2017 às 18:59
Por 44 votos a 26, o plenário do Senado decidiu barrar a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e devolver o mandato do senador Aécio Neves (PSDB-MG). Aécio conseguiu três votos a mais que o necessário e teve apoio em peso do PMDB e do PSDB. O assunto, é claro, tem dividido opiniões - no próprio mercado político e entre a sociedade. Nesta edição do CBN Cotidiano o secretário Geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, traz uma análise sobre como essa decisão pode ser interpretada na opinião pública e suas consequências. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Edmar Camata - 18-10-17.mp3

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