Um terço das mortes no Brasil são por problemas cardiovasculares

O dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, uma iniciativa criada pela Federação Mundial do Coração para promover a conscientização sobre os cuidados que devemos ter com esse órgão tão importante. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, mais de 7 milhões de pessoas morreram em razão de doenças cardíacas no Brasil entre 2017 e 2021. Essas doenças são causadas por diversos fatores relacionados a estilo de vida e genética, atingindo principalmente pessoas com mais de 50 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o cardiologista Eduardo Castro explica alguns dos cuidados necessários para garantir a saúde do nosso coração e tira dúvidas dos nossos ouvintes sobre o tema. Ouça a conversa completa!