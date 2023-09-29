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Dia Mundial do Coração

Um terço das mortes no Brasil são por problemas cardiovasculares

Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, mais de 7 milhões de pessoas morreram por doenças cardíacas no Brasil de 2017 a 2021

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 11:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

29 set 2023 às 11:04
Coração, infarto, cardiologia, cardiovascular
O assunto é a saúde do coração Crédito: Freepik
O dia 29 de setembro é o Dia Mundial do Coração, uma iniciativa criada pela Federação Mundial do Coração para promover a conscientização sobre os cuidados que devemos ter com esse órgão tão importante. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, mais de 7 milhões de pessoas morreram em razão de doenças cardíacas no Brasil entre 2017 e 2021. Essas doenças são causadas por diversos fatores relacionados a estilo de vida e genética, atingindo principalmente pessoas com mais de 50 anos. Em entrevista à CBN Vitória, o cardiologista Eduardo Castro explica alguns dos cuidados necessários para garantir a saúde do nosso coração e tira dúvidas dos nossos ouvintes sobre o tema. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Eduardo Castro - 29-09-23

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