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Pitadas

Um passeio pela gastronomia do Caparaó!

Ouça as dicas da comentarista Evelize Calmon

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 17:52

Publicado em 

20 set 2023 às 17:52
Prato do restaurante
Prato do restaurante "Dom José", no Caparaó Crédito: Evelize Calmon
O restaurante Dom José, de cozinha afetiva, e A Cafeteria, localizada em uma fazenda produtora de café, na região do Caparaó, são os destaques da gastronomia e turismo do Pitadas, com Evelize Calmon. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 20-09-23

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