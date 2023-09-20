Um passeio pela gastronomia do Caparaó!

O restaurante Dom José, de cozinha afetiva, e A Cafeteria, localizada em uma fazenda produtora de café, na região do Caparaó, são os destaques da gastronomia e turismo do Pitadas, com Evelize Calmon. Ouça a conversa completa!
Pitadas - 20-09-23
Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 17:52
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