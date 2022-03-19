Um novo capítulo: fim da vida pandêmica pode ser um bom momento para recomeçar

É hora de começar do zero? Para muitas pessoas nunca houve uma ruptura maior na vida do que a pandemia da Covid-19, que mudou a maneira como trabalhamos, comemos, dormimos, exercitamos e como nos conectamos com amigos e familiares. Segundo reportagem de "O Globo", cientistas comportamentais afirmam que tempos de ruptura e transição também criam novas oportunidades de crescimento e mudança. A interrupção pode vir de muitas formas e acontece quando a vida nos tira de nossas rotinas normais. É o começo do recomeço? Em entrevista à CBN Vitória, a psicóloga clínica e especialista em relacionamentos e terapia familiar, Luiza Trevenzoli Romero, discute o assunto!