'Um míssil caiu a 80 metros de casa, mas me sinto segura aqui', diz capixaba em Israel

'Um míssil chegou a cair a 80 metros da minha casa, mas me sinto segura aqui'. O relato é da capixaba Rita de Cássia Volpine, de 67 anos, que mora em Israel há 14 anos. Ela saiu de Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, e se mudou para o Rio de Janeiro. Lá, ela conheceu o marido israelense e, anos depois, se mudou para país do Oriente Médio. Ela, que atualmente é cuidadora de crianças, conta que tem um "bunker" dentro de casa, para casos de ataque. Ao CBN Cotidiano, ela afirmou: 'cada dia que passo aqui é minha maior felicidade. Amo o Espírito Santo, mas me sinto bem aqui, me sinto segura'. Ouça este episódio do Capixabas pelo Mundo!
Capixabas pelo mundo - 09/09/2021