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Esportes

Um mês para a Copa do Mundo: como é a experiência de viver um Mundial?

O ex-goleiro Paulo Sérgio fala como foi a sua participação na Copa de 1982

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

13 mai 2026 às 12:14
Richerlison. Brasil x Venezuela em Cuiabá pelasEliminatórias 2026.Foto:Vitor Silva/CBF
Richerlison. Brasil x Venezuela em Cuiabá pelasEliminatórias 2026.Foto:Vitor Silva/CBF Crédito: Vitor Silva
Agora é contagem regressiva! Serão 48 seleções, 104 jogos, 7 milhões de ingressos: esses são alguns dos números mais impressionantes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A Copa será a 23ª edição desde a primeira, realizada no Uruguai, em 1930. Com cinco títulos, o Brasil detém o recorde de maior número de conquistas, à frente da Alemanha e da Itália, que têm quatro cada.
O Brasil conquistou a Copa cinco vezes (pentacampeão), sendo o maior vencedor da história do torneio, e os títulos foram conquistados nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.
Em entrevista à CBN Vitória, o ex-goleiro Paulo Sérgio, comentarista da TV Gazeta, fala como é a experiência de viver uma Copa – no seu caso, a de 1982. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Sérgio - 13-05-26.mp3

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