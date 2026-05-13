Um mês para a Copa do Mundo: como é a experiência de viver um Mundial?

Agora é contagem regressiva! Serão 48 seleções, 104 jogos, 7 milhões de ingressos: esses são alguns dos números mais impressionantes da Copa do Mundo de 2026, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México. A Copa será a 23ª edição desde a primeira, realizada no Uruguai, em 1930. Com cinco títulos, o Brasil detém o recorde de maior número de conquistas, à frente da Alemanha e da Itália, que têm quatro cada.