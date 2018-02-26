Um guia de escaladas no Espírito Santo

Fruto de dez anos de dedicação do escalador Oswaldo Baldin, que incluiu pesquisas, registros fotográficos e catalogação da história do Espírito Santo, o livro "Escalada Capixaba: a história e o panorama da escalada no Espírito Santo" será lançado esta semana, em Vitória.
A publicação reúne um vasto conteúdo, com mais de mil fotos em 700 páginas, abordando e ilustrando todos os pontos de escaladas do Espírito Santo. Em entrevista à CBN, o autor conta que este é o primeiro guia de escaladas no Brasil que engloba um Estado inteiro, trazendo tudo sobre a história e o cenário da escalada capixaba ao longo de 70 anos.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Oswaldo Baldin - 26-02-18