Um em cada cinco moradores de Cariacica leva de uma a duas horas para chegar ao trabalho

Enquanto menos de 10% dos brasileiros levam entre uma e duas horas para chegar ao trabalho, esse número é quase o dobro em Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Na cidade, 19,43% da população enfrenta longos deslocamentos diários dentro dessa faixa de tempo. O número é quase o dobro da média nacional e expõe a cansativa rotina de quase um em cada cinco moradores. O cenário, porém, não é exclusivo do município. Outras quatro cidades da Grande Vitória também apresentam percentuais acima da média nacional: Fundão (10,54%), Vila Velha (13,28%), Viana (16,55%) e Serra (16,98%).