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Mobilidade

Um em cada cinco moradores de Cariacica leva de uma a duas horas para chegar ao trabalho

Ouça entrevista com o geógrafo do IBGE, Paulo Wagner Marques

Publicado em 15 de Outubro de 2025 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 out 2025 às 10:44
Região Metropolitana de Vitória tem diversos pontos críticos na mobilidade urbana
Região Metropolitana de Vitória tem diversos pontos críticos na mobilidade urbana Crédito: Vitor Jubini
Enquanto menos de 10% dos brasileiros levam entre uma e duas horas para chegar ao trabalho, esse número é quase o dobro em Cariacica, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Na cidade, 19,43% da população enfrenta longos deslocamentos diários dentro dessa faixa de tempo. O número é quase o dobro da média nacional e expõe a cansativa rotina de quase um em cada cinco moradores. O cenário, porém, não é exclusivo do município. Outras quatro cidades da Grande Vitória também apresentam percentuais acima da média nacional: Fundão (10,54%), Vila Velha (13,28%), Viana (16,55%) e Serra (16,98%).
Os dados são de um recorte do Censo 2022, coletado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na última semana. A pesquisa analisou o tempo de deslocamento da população até o trabalho, além de hábitos de transporte e características socioeconômicas dos trabalhadores. Em entrevista à CBN Vitória, o geógrafo do IBGE Paulo Wagner Marques detalha esses números. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Paulo Wagner Marques - 15-10-25.mp3

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