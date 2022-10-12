Um dia após ataques, circulação de ônibus ainda segue prejudicada

Após seis ônibus incendiados e ainda outro metralhado durante esta terça-feira (11), o secretário de Estado de Mobilidade Urbana, Fabio Damasceno, relatou nesta quarta-feira (12) que os ônibus que ligam bairros em Vitória, onde ocorreram os conflitos, estão voltando gradativamente. Ao longo desta terça-feira (11), a Capital capixaba e também a Serra sofreram uma série de ataques orquestrados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), principal organização criminosa do Espírito Santo.