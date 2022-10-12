Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Um dia após ataques, circulação de ônibus ainda segue prejudicada
Segurança

Um dia após ataques, circulação de ônibus ainda segue prejudicada

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fabio Damasceno

Publicado em 12 de Outubro de 2022 às 12:01

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 out 2022 às 12:01
Terceiro ataque a ônibus é registrado em Santo Antônio, Vitória, nesta terça-feira (11)
Terceiro ataque a ônibus é registrado em Santo Antônio, Vitória, nesta terça-feira (11) Crédito: Carlos Alberto Silva I A Gazeta
Após seis ônibus incendiados e ainda outro metralhado durante esta terça-feira (11), o secretário de Estado de Mobilidade Urbana, Fabio Damasceno, relatou nesta quarta-feira (12) que os ônibus que ligam bairros em Vitória, onde ocorreram os conflitos, estão voltando gradativamente. Ao longo desta terça-feira (11), a Capital capixaba e também a Serra sofreram uma série de ataques orquestrados pelo Primeiro Comando de Vitória (PCV), principal organização criminosa do Espírito Santo.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Fabio Damaceno - 12-10-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Chrigor Lisboa
Caso Chrigor: quais os sintomas de hemorragia digestiva?
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados