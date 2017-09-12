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ACIDENTE NA BR 101

"Um conjunto de fatalidades levou à tragédia", diz engenheiro

Segundo Rodrigo Rosa, as imagens do acidente mostram que o caminhão que transportava as placas de granito aparentemente era antigo e estava com pneus carecas

Publicado em 12 de Setembro de 2017 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 set 2017 às 11:48
Um conjunto de fatalidades levou à tragédia que resultou no último domingo a morte de 11 pessoas em mais um grave acidente na BR 101. Segundo o pós-doutor em Engenharia de Transportes e professor da Ufes, Rodrigo Rosa, as imagens do acidente mostram que o caminhão que transportava as placas de granito aparentemente era antigo e estava com pneus carecas. A ausência de duplicação e a falta de uma divisão física entre as pistas também contribuíram para que veículos invadissem a contramão. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rodrigo Rosa - 12-09-17

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