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'Um caos instalado', relata capixaba sobre apagão em Portugal

Ouça o relato da jornalista Denise Jacinto que mora na Europa

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

29 abr 2025 às 11:18
Apagão
Pessoas esperam do lado de fora de estação de trem fechada durante uma grande queda de energia em Barcelona, Espanha, nesta segunda-feira, 28 de abril de 2025. Crédito: EMILIO MORENATTI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Um enorme apagão atingiu Portugal e Espanha nesta segunda-feira (28/4) e provocou confusão e problemas em diversos serviços. Autoridades descartaram indícios de que um ataque cibernético tenha provocado o apagão, que deixou milhões sem eletricidade na Espanha e Portugal. A causa ainda está sendo investigada. Em entrevista à CBN Vitória, a jornalista Denise Jacinto, capixaba que mora em Portugal, relata como foram as inúmeras horas sem energia e destaca como o bom e velho radinho de pilha foi essencial para se manter informada. "Um caos instalado", relata. "Sinais de trânsito sem funcionar, sem telefonia, um dia assutador! Somente por volta das 20h30 os serviços começaram a voltar a normalidade", relata. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Denise Jacinto - 29-04-25.mp3

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