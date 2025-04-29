'Um caos instalado', relata capixaba sobre apagão em Portugal

Um enorme apagão atingiu Portugal e Espanha nesta segunda-feira (28/4) e provocou confusão e problemas em diversos serviços. Autoridades descartaram indícios de que um ataque cibernético tenha provocado o apagão, que deixou milhões sem eletricidade na Espanha e Portugal. A causa ainda está sendo investigada. Em entrevista à CBN Vitória, a jornalista Denise Jacinto, capixaba que mora em Portugal, relata como foram as inúmeras horas sem energia e destaca como o bom e velho radinho de pilha foi essencial para se manter informada. "Um caos instalado", relata. "Sinais de trânsito sem funcionar, sem telefonia, um dia assutador! Somente por volta das 20h30 os serviços começaram a voltar a normalidade", relata.