"Um bom professor é aquele capaz de fazer com que os olhos dos seus alunos brilhem, porque a escola é por excelência o local do extraordinário". A fala é do professor de filosofia Victor Anequim, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele faz parte do grupo de educadores do Google e representa o Brasil no Google América Latina. Ao CBN Cotidiano, no Dia do Professor, ele explicou como buscou novas ferramentas para lecionar na pandemia e contou os motivos que o fizeram ser professor: "Tenho a necessidade de fazer que outros olhos brilhem assim como o meu brilha". Ouça: