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Dia do Professor

"Um bom professor é aquele capaz de fazer com que os olhos dos seus alunos brilhem"

O entrevistado é o professor de Filosofia Victor Anequim

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 17:45

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

15 out 2021 às 17:45
Professor Victor Anequim
Professor Victor Anequim Crédito: Acervo pessoal
"Um bom professor é aquele capaz de fazer com que os olhos dos seus alunos brilhem, porque a escola é por excelência o local do extraordinário". A fala é do professor de filosofia Victor Anequim, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Ele faz parte do grupo de educadores do Google e representa o Brasil no Google América Latina. Ao CBN Cotidiano, no Dia do Professor, ele explicou como buscou novas ferramentas para lecionar na pandemia e contou os motivos que o fizeram ser professor: "Tenho a necessidade de fazer que outros olhos brilhem assim como o meu brilha". Ouça:
Mário Bonella entrevista Victor Anequim - 15/10/2021

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