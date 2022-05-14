Um bilhão de obesos em 2030: 'a população ainda não incorporou hábitos saudáveis', diz médico

Um bilhão de obesos no mundo em 2030. É o que estima o Atlas Mundial da Obesidade 2022, divulgado pela Federação Mundial de Obesidade. Os números apontam que a cada cinco mulheres e um a cada sete homens estarão com a condição daqui a oito anos e frustram a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de interromper o aumento da obesidade até 2025. Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo e professor universitário Roger Bongestab avalia que "infelizmente, embora com todo o discurso e todas as campanhas, a população ainda não incorporou os hábitos saudáveis". Ele também alerta para as dietas inadequadas e o alto consumo de alimentos obesogênicos. Ouça a entrevista completa!