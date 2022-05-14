Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Um bilhão de obesos em 2030: 'a população ainda não incorporou hábitos saudáveis', diz médico
Saúde

Um bilhão de obesos em 2030: 'a população ainda não incorporou hábitos saudáveis', diz médico

Ouça entrevista com o médico nutrólogo e professor universitário Roger Bongestab

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 10:45

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 mai 2022 às 10:45
Obesidade, obeso, sobrepreso
Obesidade, obeso, sobrepreso Crédito: Science Photo Library
Um bilhão de obesos no mundo em 2030. É o que estima o Atlas Mundial da Obesidade 2022, divulgado pela Federação Mundial de Obesidade. Os números apontam que a cada cinco mulheres e um a cada sete homens estarão com a condição daqui a oito anos e frustram a meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) de interromper o aumento da obesidade até 2025. Em entrevista à CBN Vitória, o médico nutrólogo e professor universitário Roger Bongestab avalia que "infelizmente, embora com todo o discurso e todas as campanhas, a população ainda não incorporou os hábitos saudáveis". Ele também alerta para as dietas inadequadas e o alto consumo de alimentos obesogênicos. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roger Bongestab - 16.46s - 14-05-22
Nesta sexta-feira (13), a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA), órgão similar à Anvisa dos EUA, aprovou a Tirzepatida. Segundo a Lilly, a tirzepatida é uma molécula em desenvolvimento clínico de uso semanal, estudada para o tratamento da diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e obesidade. De acordo com a empresa, os participantes da terceira fase do estudo chegaram a perder 24 quilos em um período de 72 semanas. Além disso, 63% dos participantes que tomaram tirzepatida 15 mg nessa fase do estudo tiveram uma redação de peso de ao menos 20%. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tiago Emerich completou os 42 quilômetros da Maratona do Rio em 2025
Triatleta capixaba pedala 500 km saindo do ES para correr a Maratona do Rio
Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados