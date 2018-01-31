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Entrevistas

Um ano após greve da PM, Comandante não acredita em nova paralisação

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 12:15

Publicado em 

31 jan 2018 às 12:15
Se aproxima o dia 04 de fevereiro, uma data marcante na história capixaba recente. O dia em que se iniciou a greve da Polícia Militar em 2017. Relembrando o cenário: mortes, incluindo casos de latrocínio, balas perdidas e confrontos com a polícia, considerando as vítimas contabilizadas que deram entrada no Departamento Médico Legal (DML). Para o comandante da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues, a reivindicação da tropa por melhorias salariais é legítima. Mas o que mudou de lá para cá na Polícia Militar? Confira nesta edição do CBN Vitória uma entrevista com o comandante da PM.
Entrevista - John Gomes - Coronel Nylton Rodrigues - 31-01-18

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