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Um ano após anúncio, ES ainda não emite nova carteira de identidade

A perita criminal  do Espírito Santo, Juliana Arósio Sales, acredita que até novembro deste ano o serviço estará funcionando

Publicado em 22 de Março de 2023 às 11:25

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 mar 2023 às 11:25
Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG Crédito: Agência Brasil
O Governo Federal anunciou, em fevereiro de 2022, a criação de uma carteira nacional de identidade unificada, conhecida como "o novo RG", que terá validade em todo o território brasileiro. Mais de um ano após o anúncio e depois do término do prazo inicial, apenas quatro estados estão totalmente preparados para emitir a CIN (Carteira de Identificação Nacional). Apenas Acre, Alagoas, Mato Grosso e Santa Catarina estão de acordo com o estabelecido pelo governo, segundo levantamento do UOL. A reportagem mostra que 23 Estados, como o Espírito Santo, estão em fase de testes ou ainda estão implementando o sistema. O que falta para o Espírito Santo emitir a nova carteira? Em entrevista à CBN Vitória, a perita oficial criminal do Espírito Santo Juliana Arósio Sales traz os detalhes. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Juliana Arósio Sales - 22-03-23.mp3

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