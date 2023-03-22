Um ano após anúncio, ES ainda não emite nova carteira de identidade

O Governo Federal anunciou, em fevereiro de 2022, a criação de uma carteira nacional de identidade unificada, conhecida como "o novo RG", que terá validade em todo o território brasileiro. Mais de um ano após o anúncio e depois do término do prazo inicial, apenas quatro estados estão totalmente preparados para emitir a CIN (Carteira de Identificação Nacional). Apenas Acre, Alagoas, Mato Grosso e Santa Catarina estão de acordo com o estabelecido pelo governo, segundo levantamento do UOL. A reportagem mostra que 23 Estados, como o Espírito Santo, estão em fase de testes ou ainda estão implementando o sistema. O que falta para o Espírito Santo emitir a nova carteira? Em entrevista à CBN Vitória, a perita oficial criminal do Espírito Santo Juliana Arósio Sales traz os detalhes.