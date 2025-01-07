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Último dia para justificar ausência no 2° turno das eleições de 2024

Saiba como justificar e quais as consequências de quem fica em débito com a justiça eleitoral

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 11:35

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

07 jan 2025 às 11:35
e-Título é a versão digital do título de eleitor
Justificativa de ausência pode ser feita pelo app e-Título ou pela internet Crédito: Antônio Augusto - Ascom - TSE
Nesta terça (7), termina o prazo para justificar ausência nas eleições de 2024. Eleitores que não puderam comparecer às urnas em outubro do ano passado devem regularizar suas situações junto à Justiça Eleitoral. O processo pode ser feito de forma rápida: quem preferir, pode comparecer a um cartório eleitoral para justificar a ausência. Pelo aplicativo e-Título ou nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) também é possível acertar as contas. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, Michele Depollo Longo Belmock, detalha o serviço. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Michele Belmock - 07-01-25.mp3

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