Último dia para justificar ausência no 2° turno das eleições de 2024

Nesta terça (7), termina o prazo para justificar ausência nas eleições de 2024. Eleitores que não puderam comparecer às urnas em outubro do ano passado devem regularizar suas situações junto à Justiça Eleitoral. O processo pode ser feito de forma rápida: quem preferir, pode comparecer a um cartório eleitoral para justificar a ausência. Pelo aplicativo e-Título ou nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) também é possível acertar as contas. Em entrevista à CBN Vitória, a chefe do cartório da 2ª Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, Michele Depollo Longo Belmock, detalha o serviço. Ouça a conversa completa!