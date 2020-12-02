Ufes vai seguir mapa de risco do ES para retomar aulas presenciais

Prédio da administração central da Ufes Crédito: Ufes

A pró-reitora de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cláudia Gontijo, em entrevista ao CBN Cotidiano, afirmou que a instituição vai seguir as diretrizes do governo do Estado, determinadas através do mapa de risco da covid-19, para estabelecer o retorno de aulas presenciais. Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Claudia Gontijo - 02-12-20

O Ministério da Educação, na manhã desta quarta-feira (02), havia determinado o retorno presencial às universidades federais a partir de 4 de janeiro, através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Após forte crítica dos reitores, o MEC estuda revogar a portaria.

A Andifes, associação que reúne os reitores das universidades federais, ainda vai discutir o tema. Alguns membros já se manifestaram, afirmando que a decisão fere o princípio da autonomia universitária, e que não devem acatar a decisão, para não colocar a comunidade acadêmica em risco.

Procurado, o Instituto Federal do Espírito Santo se manifestou por meio de nota: