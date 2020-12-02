Ufes vai seguir mapa de risco do ES para retomar aulas presenciais

A pró-reitora de Graduação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Cláudia Gontijo, em entrevista ao CBN Cotidiano, afirmou que a instituição vai seguir as diretrizes do governo do Estado, determinadas através do mapa de risco da covid-19, para estabelecer o retorno de aulas presenciais. Ouça a entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Claudia Gontijo - 02-12-20
O Ministério da Educação, na manhã desta quarta-feira (02), havia determinado o retorno presencial às universidades federais a partir de 4 de janeiro, através de uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Após forte crítica dos reitores, o MEC estuda revogar a portaria.
A Andifes, associação que reúne os reitores das universidades federais, ainda vai discutir o tema. Alguns membros já se manifestaram, afirmando que a decisão fere o princípio da autonomia universitária, e que não devem acatar a decisão, para não colocar a comunidade acadêmica em risco.
Procurado, o Instituto Federal do Espírito Santo se manifestou por meio de nota:
"O Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes informa que está avaliando junto aos órgãos colegiados os impactos das informações apresentadas na Portaria 1.030 de 1º de dezembro de 2020 em todas as unidades e cursos oferecidos pela instituição. O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) irá se reunir extraordinariamente hoje para tratar do assunto e emitir um posicionamento a nível nacional."