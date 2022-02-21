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Ufes vai retomar aulas e atividades presenciais a partir de abril

Ouça detalhes na entrevista com o reitor Paulo Vargas

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 12:19

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 fev 2022 às 12:19
Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, Vitória
Reitoria da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, Vitória Crédito: José Renato Campos
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai retomar as aulas presenciais a partir do dia 18 de abril, quando se inicia o próximo semestre letivo (2022/1). A decisão, por unanimidade, foi tomada pelo Conselho Universitário em reunião extraordinária realizada na última sexta-feira (18). Voltam a modalidade presencial também as atividades administrativas. Quem explica detalhes deste retorno, inclusive com a exigência do comprovante de vacina para toda a comunidade acadêmica, é o o reitor da Ufes, Paulo Vargas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Paulo Vargas - 21-02-22.mp3

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