Ufes vai retomar aulas e atividades presenciais a partir de abril

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai retomar as aulas presenciais a partir do dia 18 de abril, quando se inicia o próximo semestre letivo (2022/1). A decisão, por unanimidade, foi tomada pelo Conselho Universitário em reunião extraordinária realizada na última sexta-feira (18). Voltam a modalidade presencial também as atividades administrativas. Quem explica detalhes deste retorno, inclusive com a exigência do comprovante de vacina para toda a comunidade acadêmica, é o o reitor da Ufes, Paulo Vargas.