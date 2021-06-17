Ufes vai participar de expedição para investigar profundezas do Atlântico

Cabo Verde, na África Crédito: Pixabay

No próximo dia 31 de julho, pesquisadores de todo o mundo vão partir das Ilhas Canárias, território da Espanha, em direção a Cabo Verde, na África, para uma expedição que pretende mapear regiões desconhecidas do Oceano Atlântico e investigar os ecossistemas marinhos profundos. A expedição, batizada de iMirabilis_2, faz parte do projeto iAtlantic.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma das 33 instituições que integram o projeto e vai enviar uma representante para integrar a equipe de 26 pesquisadores de Portugal, da Espanha e do Reino Unido, além de estudantes da África do Sul e de Cabo Verde.

Trata-se da bióloga Daniela Gaurisas, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Biologia Animal (PPGBAN) da Ufes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela explica como vai funcionar a expedição, que vai desbravar o oceano entre 31 de julho até 30 de agosto, e sua pesquisa, que se dará a partir de sedimentos a serem coletados no mar de Cabo Verde a uma profundidade de mil metros.