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Ciência

Ufes vai participar de expedição para investigar profundezas do Atlântico

Ouça detalhes em entrevista concedida pela bióloga Daniela Gaurisas, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Biologia Animal da Ufes

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 17:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

17 jun 2021 às 17:20
Cabo Verde, na África
Cabo Verde, na África Crédito: Pixabay
No próximo dia 31 de julho, pesquisadores de todo o mundo vão partir das Ilhas Canárias, território da Espanha, em direção a Cabo Verde, na África, para uma expedição que pretende mapear regiões desconhecidas do Oceano Atlântico e investigar os ecossistemas marinhos profundos. A expedição, batizada de iMirabilis_2, faz parte do projeto iAtlantic.
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma das 33 instituições que integram o projeto e vai enviar uma representante para integrar a equipe de 26 pesquisadores de Portugal, da Espanha e do Reino Unido, além de estudantes da África do Sul e de Cabo Verde.
Trata-se da bióloga Daniela Gaurisas, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas - Biologia Animal (PPGBAN) da Ufes. Em entrevista ao CBN Cotidiano, ela explica como vai funcionar a expedição, que vai desbravar o oceano entre 31 de julho até 30 de agosto, e sua pesquisa, que se dará a partir de sedimentos a serem coletados no mar de Cabo Verde a uma profundidade de mil metros.
Fabio Botacin entrevista Daniela Gaurisas - 17/06/2021

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