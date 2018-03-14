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Ufes vai desenvolver tecnologias para melhorar o trânsito

Publicado em 14 de Março de 2018 às 19:25

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

14 mar 2018 às 19:25
A realidade das cidades brasileiras, cada vez mais, passa ser influenciada pelo trânsito. E no Espírito Santo, não é diferente. Nesse sentido, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Prefeitura de Vitória formalizaram um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de tecnologias que ofereçam contribuições para a melhoria do trânsito na capital, soluções para a mobilidade urbana e situações que envolvam atividades criminosas. Para detalhar sobre essas ações convidamos a professora Roberta Lima Gomes, do Departamento de Informática da Ufes, detalha o tema. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Roberta Lima - 14-03-18.mp3

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