Ufes vai desenvolver tecnologias para melhorar o trânsito

A realidade das cidades brasileiras, cada vez mais, passa ser influenciada pelo trânsito. E no Espírito Santo, não é diferente. Nesse sentido, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e a Prefeitura de Vitória formalizaram um termo de cooperação técnica para o desenvolvimento de tecnologias que ofereçam contribuições para a melhoria do trânsito na capital, soluções para a mobilidade urbana e situações que envolvam atividades criminosas. Para detalhar sobre essas ações convidamos a professora Roberta Lima Gomes, do Departamento de Informática da Ufes, detalha o tema. Confira!