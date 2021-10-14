Ufes vai adotar ensino híbrido a partir de 3 de novembro

Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG

A partir do próximo período letivo, que começa em 03 de novembro, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai iniciar a Fase 3 do Plano de Contingência, que determina as medidas a serem tomadas em meio à pandemia da Covid-19. O semestre 2021/2, será o primeiro em que a universidade vai adotar o modelo híbrido - aulas remotas e presenciais. Até então, desde março de 2020, a Ufes funcionava em ensino remoto devido ao novo coronavírus. Apenas os alunos dos últimos semestres dos cursos de saúde já contavam com aulas práticas presenciais. Em entrevista à CBN Vitória, o reitor Paulo Vargas traz os detalhes.

As atividades presenciais permitidas são as relacionadas à parte prática das disciplinas ofertadas aos estudantes finalistas, a critério dos departamentos. A Resolução nº 58/2017 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) define como aluno finalista aquele que, para concluir o seu curso, precisa cumprir disciplinas cuja carga horária ele pode realizar em um semestre, conforme previsto no projeto pedagógico do curso. Para saber quais serão ofertadas no modelo Earte (remoto) e quais estarão no formato híbrido, os discentes devem buscar a listagem das disciplinas por meio das secretarias dos colegiados de curso.

O reitor explicou ainda que, com o início do Fase 3 do Plano de Contingência, a partir de 3 de novembro, os Restaurantes Universitários (RUs) retomam seu funcionamento, fornecendo refeições pré-acondicionadas (marmitas) que poderão ser consumidas nas instalações do RU ou em local escolhido pelo usuário. A universidade também disponibilizará um aplicativo para agendamento do RU. As cantinas não retornam o atendimento nesta fase.

ATIVIDADES ADMINSTRATIVAS

O Conselho Universitário também aprovou que as atividades administrativas presenciais serão somente aquelas indispensáveis ao apoio e ao funcionamento das atividades didáticas práticas. Não se incluem nessas atividades os servidores, professores ou técnicos administrativos, que pertencem aos grupos de risco.

ADEQUAÇÕES

Paulo Vargas explica que a Ufes está adequando espaços com, por exemplo, a mudança de torneiras, abertura de janelas, colocação de dispensers com álcool em gel e organização do espaço para garantir distanciamento. O uso de máscaras será obrigatório e haverá cartazes de conscientização sobre comportamentos necessários para este momento de pandemia. A expectativa é de que o retorno 100% presencial ocorra no primeiro semestre letivo de 2022, o que deve acontecer em abril do próximo ano, segundo o reitor Paulo Vargas.