Ufes terá laboratório com alto nível de biossegurança para SARS-CoV-2

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abrigará o primeiro laboratório de nível de biossegurança 3 no Espírito Santo. A presença de um espaço como esse permitirá o desenvolvimento de pesquisas com micro-organismos que representam alto risco no processo de manipulação, como é o vírus causador da covid-19. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quinta-feira (10), o doutor em imunologia Daniel de Oliveira Gomes, professor do Centro de Ciências da Saúde da Ufes e coordenador do projeto Estruturação de laboratório NB3 para isolamento e caracterização de patógenos de alto risco biológico, explica a importância de um espaço com esse para as pesquisas científicas.

"O objetivo é dar suporte às pesquisas em andamento com o coronavírus. Temos uma limitação grande em desenvolvimento de pesquisa que englobe isolar o vírus aqui ou caracterizá-lo, porque todos esses trabalhos que envolvem ter o vírus viável não poderia ser feito em nenhum lugar da Ufes, atualmente. Nenhum laboratório no Estado hoje oferece segurança biológica para trabalhar com o SARS-CoV-2", explica. Segundo Gomes, há, no Espírito Santo, 14 projetos de pesquisa que envolvem o vírus SARS-CoV-2 com potencial direto de utilização do Lab NB-3-Ufes. “Se não tivéssemos conseguido estruturar esse laboratório, teríamos que utilizar outras universidades parceiras para desenvolver as pesquisas na fase de manipulação do vírus”, explica. Além dos projetos sobre o novo coronavírus, o laboratório será utilizado em pesquisas com, por exemplo, Mycobacterium tuberculosis (tuberculose), Mycobacterium leprae (hanseníase), Ebola vírus e HIV.