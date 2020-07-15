Ufes tem até 13 de agosto para definir data de retomada das aulas

A Universidade Federal do Espírito Santo definiu a agenda que deve traçar a retomada das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O cronograma foi aprovado pelos conselhos superiores após análise da versão final do plano de Biossegurança e de Contingência, criados em virtude da pandemia do novo coronavírus. O Plano de Contingência prevê a implantação do modelo de Ensino-Aprendizagem Remoto Temporário e Emergencial (Earte) para os estudantes de graduação e de pós-graduação na fase de isolamento social, seguida de modelo híbrido e posteriormente de retomada do ensino presencial. Os conselhos superiores terão até o dia 13 de agosto para deliberar sobre as resoluções, conforme explica em entrevista à CBN Vitória, o reitor da Ufes, Paulo Vargas.