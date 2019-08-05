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ENTREVISTAS

Ufes será avaliada para começar a fazer pesquisa sobre tuberculose

Nesse cenário, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pode entrar para o cenário das instituições científicas brasileiras aptas a receber pesquisas na área de tuberculose

Publicado em 05 de Agosto de 2019 às 18:56

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 ago 2019 às 18:56
O assunto, agora, no CBN Cotidiano são as pesquisas que envolvem a área da saúde. Cenário apontado pelo Ministério da Saúde é que no País a doença, a cada ano, tem aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes em decorrência da doença. Nesse cenário, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) pode entrar para o cenário das instituições científicas brasileiras aptas a receber pesquisas na área de tuberculose. A universidade passou por uma auditoria para poder pesquisar novas drogas e vacinas contra a doença.
Em julho equipes do Ministério da Saúde e do Centro de Pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) visitaram a universidade fazendo uma visita técnica para avaliar a instituição. Depois da visita, a Ufes vai enviar, neste mês, um relatório para o Ministério da Saúde, onde o governo poderá avaliar e dar sequência no credenciamento do centro de pesquisa da Ufes. O resultado da avaliação deve ocorrer ainda este ano.
Moisés Palaci, professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Doenças Infecciosas, detalha que o Centro de Saúde já faz pesquisa sobre tuberculose há mais de 25 anos e que a nova certificação servirá como avanço no campo da pesquisa. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Moises Palace - 05-08-19

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