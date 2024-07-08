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Educação

Ufes: segundo semestre letivo será concluído somente em março do próximo ano

Quem detalha o calendário de ajuste após a greve é a pró-reitora de Graduação, Cláudia Gontijo

Publicado em 08 de Julho de 2024 às 11:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 jul 2024 às 11:22
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)
Campus de Goiabeiras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Edson Chagas/Arquivo AG
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), através do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), aprovou na última semana, a reformulação do calendário acadêmico de 2024. A ação foi aprovada em sessão extraordinária e foi necessária após a greve na instituição durar mais de dois meses e só foi finalizada no dia 28 de junho passado. O retorno das atividades acadêmicas ocorre nesta segunda-feira (8), com o término do período letivo em 1º de outubro e semana de provas finais de 2 a 8 de outubro.
O recesso acadêmico ocorrerá de 9 a 20 de outubro. Em entrevista à CBN Vitória, a pró-reitora de Graduação, Cláudia Gontijo, fala sobre o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Quueiroz - Cláudia Gontijo - 08-07-24.mp3
O segundo semestre letivo de 2024 (2024/2) terá início no dia 21 de outubro e prosseguirá até 25 de março de 2025, com um período de recesso acadêmico e férias docentes entre os dias 23 de dezembro de 2024 e 21 de janeiro de 2025. O período de provas finais do semestre será de 26 de março a 1º de abril de 2025.
[fonte: Ufes]

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