Ufes: segundo semestre letivo será concluído somente em março do próximo ano

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), através do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), aprovou na última semana, a reformulação do calendário acadêmico de 2024. A ação foi aprovada em sessão extraordinária e foi necessária após a greve na instituição durar mais de dois meses e só foi finalizada no dia 28 de junho passado. O retorno das atividades acadêmicas ocorre nesta segunda-feira (8), com o término do período letivo em 1º de outubro e semana de provas finais de 2 a 8 de outubro.