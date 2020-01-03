Ufes registra queda de mais de 50% em roubos e furtos nos campi

O número de furtos e roubos nos quatro campi da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) teve queda de mais de 50%, desde quando a Polícia Militar (PM) começou a atuar no local, em outubro de 2018. É o que aponta a Superintendência de Infraestrutura da Universidade, comparando os meses de janeiro e setembro de 2019 ao mesmo período do ano passado. É sobre esse assunto que a gente conversa, agora, com o reitor da Ufes, Reinaldo Centoducatte. Os policiais militares começaram a atuar no campus de Maruípe em outubro de 2018. Nos demais campi, a atuação teve início em janeiro de 2019. Reinaldo Centoducatte conversou com a CBN Vitória sobre segurança, investimentos, novos cursos e os problemas da universidade, entre outros pontos.
Entrevista - Patricia Vallim - Reinaldo Centoducatte - 03-01-20
Segundo a Ufes, antes de começarem a atuar nos campi, os policiais (integrantes do quadro da reserva da PM, que se candidataram de forma voluntária) participaram de treinamentos na área de Recursos Humanos e de uma capacitação, ministrada por professores da Ufes, para atuar em ambiente universitário. Além disso, a partir deste mês será dada ordem de serviço para o novo contrato de videomonitoramento que disponibilizará, também, câmeras inteligentes de última geração, com reconhecimento facial e de placas de veículos.