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Ufes realiza estudos para identificar compartilhamento de Fake News

Publicado em 30 de Março de 2018 às 11:42

Publicado em 

30 mar 2018 às 11:42
A nossa conversa agora é sobre internet e o que você compartilha na rede! A disseminação das chamadas “Fake News”, ou notícias fraudulentas, pode influenciar diretamente o voto do brasileiro nas eleições deste ano. Por isso, existe a preocupação de instituições como a Polícia Federal e também das Universidades Federais, como é o caso da Universidade Federal do Espírito Santo.
Com isso, o Laboratório de Imagem e Cibercultura (Labic) realiza estudos para identificar como ocorreu esse compartilhamento de Fake News. Confira mais detalhes em uma entrevista com o Coordenador do Laboratório e professor da Ufes, Fábio Gouveia.
Entrevista John Gomes - Fabio Gouvea - 12.35s - 30-03-18

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