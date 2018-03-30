Ufes realiza estudos para identificar compartilhamento de Fake News

A nossa conversa agora é sobre internet e o que você compartilha na rede! A disseminação das chamadas “Fake News”, ou notícias fraudulentas, pode influenciar diretamente o voto do brasileiro nas eleições deste ano. Por isso, existe a preocupação de instituições como a Polícia Federal e também das Universidades Federais, como é o caso da Universidade Federal do Espírito Santo.