Ufes realiza estudos para identificar compartilhamento de Fake News

A nossa conversa agora é sobre internet e o que você compartilha na rede! A disseminação das chamadas “Fake News”, ou notícias fraudulentas, pode influenciar diretamente o voto do brasileiro nas eleições deste ano. Por isso, existe a preocupação de instituições como a Polícia Federal e também das Universidades Federais, como é o caso da Universidade Federal do Espírito Santo.
Com isso, o Laboratório de Imagem e Cibercultura (Labic) realiza estudos para identificar como ocorreu esse compartilhamento de Fake News. Confira mais detalhes em uma entrevista com o Coordenador do Laboratório e professor da Ufes, Fábio Gouveia.
Entrevista John Gomes - Fabio Gouvea - 12.35s - 30-03-18