Ufes: Pró-reitor explica corte de despesas e redução no orçamento

Nos últimos meses notícias envolvendo corte de despesas e redução no orçamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) têm gerado debates não só no meio acadêmico, mas também na sociedade e colocado em foco o futuro da Universidade. Em 2017, por exemplo, o valor empenhado à Ufes foi de R$ 95.834.801, enquanto no ano de 2013, por exemplo, o valor chegou a R$ 157.419.653. Na avaliação do pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Ufes, Anilton Salles, o principal impacto particular da Ufes é a redução drástica dos investimentos e nas despesas de custeio. Saiba mais detalhes sobre o tema em entrevista ao CBN Cotidiano!