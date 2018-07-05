Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Ufes: Pró-reitor explica corte de despesas e redução no orçamento
Entrevistas

Ufes: Pró-reitor explica corte de despesas e redução no orçamento

Publicado em 05 de Julho de 2018 às 19:59

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

05 jul 2018 às 19:59
Nos últimos meses notícias envolvendo corte de despesas e redução no orçamento da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) têm gerado debates não só no meio acadêmico, mas também na sociedade e colocado em foco o futuro da Universidade. Em 2017, por exemplo, o valor empenhado à Ufes foi de R$ 95.834.801, enquanto no ano de 2013, por exemplo, o valor chegou a R$ 157.419.653. Na avaliação do pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da Ufes, Anilton Salles, o principal impacto particular da Ufes é a redução drástica dos investimentos e nas despesas de custeio. Saiba mais detalhes sobre o tema em entrevista ao CBN Cotidiano!
 
Entrevista - Fabio Botacin - Professor Anilton - 05-07-18.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados