Ufes: pesquisas com fibra óptica são aplicadas desde curativo inteligente à cadeira assistiva

Com a difusão da tecnologia, a fibra óptica passou a ser cada vez mais utilizada também no ramo da medicina para auxiliar no tratamento de doenças e na recuperação de movimentos, por exemplo. Diante disso, o Laboratório de Telecomunicações (LabTel) do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes tem se dedicado a desenvolver pesquisas com fibras ópticas para aplicações biomédicas. Com as pesquisas, os sensores de fibra óptica têm sido aplicados em projetos de curativos inteligentes, colchões e cadeiras de roda com tecnologia assistiva e até dispositivos para diagnóstico de doenças cardíacas.
Em entrevista ao CBN Vitória, o professor de Engenharia Elétrica da Ufes e membro do Instituto Dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, Anselmo Frizera Neto, conta como funcionam as pesquisas desenvolvidas pelo LabTel e como elas podem beneficiar a sociedade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Anselmo Frizera Neto - 11-09-23.mp3