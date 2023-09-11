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CBN Universidade

Ufes: pesquisas com fibra óptica são aplicadas desde curativo inteligente à cadeira assistiva

Ouça entrevista com o professor de Engenharia Elétrica da Ufes, Anselmo Frizera Neto

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 set 2023 às 11:26
Curativo inteligente
Curativo inteligente Crédito: Ufes I Divulgação
Com a difusão da tecnologia, a fibra óptica passou a ser cada vez mais utilizada também no ramo da medicina para auxiliar no tratamento de doenças e na recuperação de movimentos, por exemplo. Diante disso, o Laboratório de Telecomunicações (LabTel) do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes tem se dedicado a desenvolver pesquisas com fibras ópticas para aplicações biomédicas. Com as pesquisas, os sensores de fibra óptica têm sido aplicados em projetos de curativos inteligentes, colchões e cadeiras de roda com tecnologia assistiva e até dispositivos para diagnóstico de doenças cardíacas.
Em entrevista ao CBN Vitória, o professor de Engenharia Elétrica da Ufes e membro do Instituto Dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, Anselmo Frizera Neto, conta como funcionam as pesquisas desenvolvidas pelo LabTel e como elas podem beneficiar a sociedade. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Anselmo Frizera Neto - 11-09-23.mp3

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