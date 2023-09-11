Ufes: pesquisas com fibra óptica são aplicadas desde curativo inteligente à cadeira assistiva

Com a difusão da tecnologia, a fibra óptica passou a ser cada vez mais utilizada também no ramo da medicina para auxiliar no tratamento de doenças e na recuperação de movimentos, por exemplo. Diante disso, o Laboratório de Telecomunicações (LabTel) do Departamento de Engenharia Elétrica da Ufes tem se dedicado a desenvolver pesquisas com fibras ópticas para aplicações biomédicas. Com as pesquisas, os sensores de fibra óptica têm sido aplicados em projetos de curativos inteligentes, colchões e cadeiras de roda com tecnologia assistiva e até dispositivos para diagnóstico de doenças cardíacas.