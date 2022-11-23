Ufes: pesquisadores desenvolvem prótese capaz de realizar movimentos para amputado

A cada uma hora, ao menos três pessoas sofrem amputação de membros inferiores no Brasil. É o que revelou uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nos últimos dez anos, mais de 245 mil brasileiros sofreram com a amputação de membros inferiores. O cálculo aponta que, em média, sessenta e seis pacientes passam pela cirurgia por dia. Pensando em contribuir para a reabilitação desse público, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão desenvolvendo uma prótese de perna robótica, com joelho e pé.
O dispositivo pode ajudar quem passou por amputação transfemoral (ou de coxa, como é conhecida) em atividades rotineiras, como caminhar e subir escadas, melhorando a vida do usuário. A iniciativa é coordenada pelo professor Rafhael Andrade, do Departamento de Engenharia Mecânica da Ufes, que coordena o LabGuará, laboratório com pesquisas na área de robótica e biomecânica. Em entrevista à CBN Vitória, o professor detalha a iniciativa. “A ideia do nosso laboratório é auxiliar, com dispositivos robóticos, a reabilitação e a assistência de pessoas com limitações motoras”, afirma. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafhael Andrade - 23-11-22.mp3
[fonte: Ufes]