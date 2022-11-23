Ufes: pesquisadores desenvolvem prótese capaz de realizar movimentos para amputado

A cada uma hora, ao menos três pessoas sofrem amputação de membros inferiores no Brasil. É o que revelou uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Nos últimos dez anos, mais de 245 mil brasileiros sofreram com a amputação de membros inferiores. O cálculo aponta que, em média, sessenta e seis pacientes passam pela cirurgia por dia. Pensando em contribuir para a reabilitação desse público, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) estão desenvolvendo uma prótese de perna robótica, com joelho e pé.