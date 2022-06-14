Ufes perde R$ 8 milhões e bloqueio pode causar 'prejuízos irreparáveis'

Desde o dia 27 de maio, as universidades federais brasileiras passaram a enfrentar um bloqueio orçamentário determinado pelo Ministério da Educação (MEC), na ordem de 14,5%. No último dia 3 de junho, a fatia bloqueada foi reduzida para 7,2%, mas a pasta informou que a metade desses 7,2% ainda bloqueados será remanejada para outros órgãos para pagamento de despesas obrigatórias, representando uma perda de mais de R$ 220 milhões na verba das instituições federais de ensino superior. A Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) afirmou que "a situação, que já era bastante preocupante, agora se torna insustentável”.